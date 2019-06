Nasser Al-Khelaïfi s’est exprimé dans un long entretien accordé à France Football à paraître demain. Le cas Kylian Mbappé a forcément été abordé, sous l’angle de son avenir au PSG, alors qu’il avait lâché une déclaration étonnante lors des Trophées UNFP il y a quelques semaines. Ciblé par le Real Madrid, l’attaquant français de 20 ans a-t-il une chance de quitter le club de la capitale ?

« Il souhaite être davantage impliqué dans notre projet pour grandir avec l’équipe, le club. Mais je lui ai expliqué que les responsabilités, ça ne se demande pas. Il faut aller les chercher, parfois même les arracher. On n’attend pas, on provoque. Comme il est très intelligent, je suis sûr qu’il a compris. (...) Est-ce qu’il sera toujours au PSG l’an prochain ? Je ne suis pas sûr à 100% mais à 200% ! Je ne lâcherai pas ce joueur "dingue" », a répondu Al-Khelaïfi, qui serait, selon les informations de L’Équipe, disposé à laisser partir Neymar cet été en cas d’offre intéressante. Plus que Neymar, c’est bien Mbappé qui incarne plus que jamais le projet du PSG.

