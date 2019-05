Élu meilleur joueur de Ligue 1, présent dans l’équipe type de l’UNFP et sacré meilleur espoir pour la troisième fois de rang, Kylian Mbappé a tout raflé ou presque lors de la cérémonie des trophées UNFP. Homme phare de la soirée, le natif de Bondy a tout d’abord tenu à remercier son président Nasser Al-Khelaïfi : « c’est vraiment un plaisir. Voilà c’est le seul trophée qu’il me manquait. Je suis vraiment très heureux. Je voudrais le dédicacer à une personne, au président, Nasser (Al-Khelaïfi ndlr) qui nous regarde. Je sais qu’il a eu une tragédie cette année. Donc je voudrais lui rendre hommage. Il a toujours été un homme honnête depuis le premier jour où je suis arrivé et jusqu’à aujourd’hui donc je voudrais le remercier. Je voudrais remercier l’ensemble des personnes qui sont ici, qui ont fait ce championnat. »

Il a ensuite pris le partie de revenir sur l’ensemble de sa carrière en Ligue 1 en évoquant ses débuts à l’AS Monaco puis son passage au Paris Saint-Germain : « ça fait maintenant ma quatrième année où je suis ici dans ce championnat. J’ai vécu beaucoup de choses qui ont été riches en émotions. Tout d’abord avec l’AS Monaco où je suis formé. On a réussi à remporter le titre. Ensuite, un projet totalement différent au Paris Saint-Germain où je me suis adapté la première année. Où j’ai changé de poste cette année. Bien sûr qu’il y a eu quelques déceptions, mais ça fait partie du football. On a réussi à prendre ce championnat, c’est encore une satisfaction. Je voudrais remercier les joueurs, le coach, le club. »

Le natif de Bondy a ensuite estimé arriver à un moment clef de sa carrière. Il a expliqué qu’il devait avoir un rôle encore plus déterminant que ça soit avec le PSG ou une autre équipe : « je pense que c’est un moment très important pour moi, car je pense que j’arrive à un premier ou à un second tournant de ma carrière. Je pense que j’ai découvert beaucoup de choses ici et je sens que c’est le moment d’avoir plus de responsabilités. J’espère que ce sera peut-être ici au Paris Saint-Germain, ce sera peut-être ailleurs avec un autre projet. En tout cas je voudrais vous dire merci. » En zone mixte après la cérémonie, Kylian Mbappé a assumé pleinement ses propos : « j’ai dit ce que j’avais à dire. Quand on est sur scène, on peut faire passer des messages, je pense avoir fait passer le mien. Si je parle encore, ce sera trop et ce n’est pas le message que je veux envoyer. » Reste désormais à savoir ce que pensera le Paris Saint-Germain de cette sortie fracassante.