« Le Paris Saint-Germain a constaté que le joueur Neymar Jr ne s’était pas présenté à l’horaire et au lieu convenus, et ce sans en avoir été autorisé au préalable par le Club. Le Paris Saint-Germain déplore cette situation et prendra les mesures appropriées qui en découlent ». Dans son communiqué publié lundi soir, le PSG annonçait des sanctions à l’encontre de Neymar.

Le média brésilien UOL sait déjà d’ailleurs comment sera sanctionnée la star brésilienne : Neymar ne touchera pas la fameuse prime d’éthique offerte à chaque joueur du PSG. Cette prime vise à s’assurer, entre autres, que les joueurs se comportent de manière professionnelle et qu’ils ne salissent pas l’image de l’institution lors de leurs apparitions publiques. Selon les Football Leaks, la prime d’éthique accordée avec Neymar s’élève à 375.000€ par mois. C’est Leonardo qui a pris la décision.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10