Le 26 janvier dernier, juste après une victoire sur le terrain du LOSC avec le PSG (2-0), Thomas Meunier (28 ans) déclarait qu’il se mettrait autour de la table avec ses dirigeants au mois de février pour évoquer sa situation contractuelle, alors qu’il sera libre le 30 juin prochain. L’international belge réaffirmait dans le même temps sa volonté de poursuivre sa carrière à Paris. Ce samedi, Le Parisien explique dans ses colonnes que rien n’a changé pour le latéral droit du club de la capitale.

Si Thomas Meunier affirme n’avoir reçu aucune proposition de prolongation de contrat, la version tenue par le PSG est différente et confirmée par l’entourage du joueur, toujours selon le quotidien. Mais l’offre est toutefois peu concrète et loin des espérances du Belge, qui en attend donc plus de la part de ses dirigeants. Les décideurs parisiens estiment eux que leur proposition ne se refuse pas. Thomas Tuchel avait récemment qualifié Thomas Meunier de joueur clé pour son collectif, lui qui a disputé 23 matches cette saison (1 but), dont 13 en Ligue 1, alors que la place de titulaire dans le couloir droit lui était loin d’être promise en début d’exercice face à la concurrence de Tilo Kehrer et Colin Dagba.