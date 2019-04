Le litige entre le Paris Saint-Germain et Hatem Ben Arfa va-t-il connaître son épilogue ? Pour rappel, l’actuel joueur du Stade Rennais réclame entre 7 et 8 millions d’euros à son employeur. Mis à l’écart pour des raisons extrasportives entre avril 2017 et juin 2018, Ben Arfa ne percevait alors pas ses primes d’éthiques et ses primes de matchs.

L’avocat de l’international français Jean-Jacques Bertrand, a confirmé à l’AFP que le litige entre les deux parties serait étudié lundi au bureau de conciliation du conseil des prud’hommes de Paris à partir de 9 heures. Si un accord n’était pas trouvé, l’affaire serait jugée lors d’une audience publique à une date ultérieure.