Quelques jours après ce superbe 3-3 en championnat, le Paris Saint-Germain et l’AS Monaco vont se retrouver, au Stade Louis II cette fois. Il s’agit là de la rencontre de la 15e journée de Ligue 1, qui avait été décalée suite à des intempéries dans la région. Le club de la capitale vient de dévoiler les joueurs retenus.

On notera les absences de Juan Bernat (mollet), Marquinhos (adducteurs), Meunier (lombalgie) et Paredes (cheville), tous blessés. Edinson Cavani, toujours convoité par l’Atlético qui a voyagé vers Paris dans la journée pour convaincre les décideurs parisiens, est lui aussi absent à cause « d’une gêne au niveau de l’aine lors du dernier entraînement ».