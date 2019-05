Le grand prix de F1 à Barcelone avait de sacrés invités aujourd’hui. Effectivement, Neymar, Dani Alves et Adrien Rabiot étaient présents au circuit de Barcelone. Le numéro 10 du PSG était notamment invité par son sponsor Red Bull.

La présence de Neymar n’a laissé personne indifférent sur place explique Sport, suscitant de vives réactions auprès des fans présents. Le milieu de terrain français a lui été aperçu du côté des box de Haas, où il a discuté avec Romain Grosjean, toujours selon le média catalan.

Neymar and Dani Alves at the Spanish Grand Prix in Barcelona pic.twitter.com/ylrdRSuUJE

— B/R Football (@brfootball) 12 mai 2019