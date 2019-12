Cet été ne fait pas seulement office de rendez-vous pour l’Euro 2020. En effet, les Jeux Olympiques auront également lieu du 22 juillet au 8 août à Tokyo, au Japon. Et l’Équipe de France fera partie des prétendantes au titre en football. Kylian Mbappé (20 ans) avait exprimé son envie de faire partie de l’effectif prévu pour l’occasion. Une idée que Leonardo, le directeur sportif du Paris Saint-Germain, n’a pas forcément validée comme il l’a annoncé après le tirage au sort de la Ligue des Champions pour RMC Sport.

« On a un rapport direct et clair avec la fédération et avec le président Le Graët. C’est sûr que l’on va parler de ce sujet. Mais c’est toujours difficile. Le calendrier est très chargé pour tout le monde. Malheureusement il y a trop de matchs dans une saison », a-t-il avoué.