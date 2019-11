Après une trêve internationale interminable, la Ligue 1 Conforama est de retour. Et pas avec n’importe quel match puisque c’est un alléchant PSG-LOSC qui est au programme. Une affiche entre le champion de France et son dauphin qui promet beaucoup. Le club de la Capitale reçoit donc son voisin nordiste distant de 225 kilomètres au Parc des Princes ce vendredi soir à 20h45 sur Canal+. Un match important pour les deux formations à l’aube de disputer la cinquième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Entre une formation du PSG souvent impériale à domicile contre les gros de L1 et une équipe du LOSC qui peine à briller à l’extérieur et qui n’a pas encore remporté le moindre match loin du stade Pierre-Mauroy, l’affrontement paraît sur le papier déséquilibré.

Regarder PSG vs LOSC en streaming direct

Ce PSG-LOSC reste néanmoins un classique du championnat de France souvent en faveur du PSG qui n’a plus perdu face à Lille au Parc des Princes depuis 2011. La saison dernière, Nicolas Pépé et les siens s’étaient d’ailleurs inclinés 2-1 sur deux buts de Mbappé et Neymar. Si le premier est incertain, le second devrait retrouver les terrains après une longue absence pour blessure. Du côté des Dogues, il va falloir faire sans Victor Osimhen la principale force de frappe lilloise, suspendue pour l’occasion. La diffusion à la télévision de cette affiche de L1 se fera sur la chaîne Canal Plus en France, ce vendredi à 20h45. Si vous êtes un supporter du club parisien ou du club nordiste et que vous n’avez pas accès à votre télévision, sachez qu’il est possible de suivre ce match PSG vs LOSC en streaming en live et en direct en toute légalité. Il faut savoir que les détenteurs de droits TV multiplient les offres OTT et retransmissions directement sur ordinateur, tablette sans oublier sur téléphone portable.

Canal Plus propose des offres pour le stream de ce match prestigieux de L1 arbitré par Clément Turpin entre la formation présidée par Nasser Al-Khelaïfi et celle de Gérard Lopez. Avec un mois offert associé à un bon d’achat de 20 € sur Foot.fr, il est désormais possible de regarder du foot en streaming sans se ruiner ! Idéal donc pour ceux qui sont loin de chez eux ou qui veulent regarder en toute discrétion ce choc du championnat de France.

Cliquez ici pour regarder PSG-LOSC en Streaming !