Entre Téji Savanier et Marco Verratti, l’admiration est réciproque. Les deux milieux de terrain se sont affrontés lors de PSG-Nîmes, et ils affichent, il est vrai, un style de jeu plutôt similaire. En zone mixte, le joueur nîmois a dit toute l’admiration qu’il porte au milieu italien, et visiblement c’est réciproque puisque Marco Verratti ne s’est pas fait prier pour dire tout le bien qu’il pensait de son homologue.