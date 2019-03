Mercredi soir, le Paris Saint-Germain a subi une nouvelle désillusion sur la scène européenne. Après son succès à Old Trafford contre Manchester United au match aller (0-2), les Parisiens se sont totalement écroulés et ont craqué contre les Red Devils au Parc des Princes (1-3). Ce match a notamment été marqué par un penalty accordé dans les dernières secondes pour une main de Presnel Kimpembe. L’UEFA a communiqué au sujet de cette polémique sur son site internet.

« Après avoir vérifié les différents angles disponibles, l’arbitre a été alerté pour un incident sur le terrain. Étant donné que l’arbitre n’a pas clairement reconnu l’incident en direct, un examen sur le terrain a été effectué. À la suite de l’examen sur le terrain, l’arbitre a confirmé que la distance parcourue par le ballon n’était pas courte et que l’impact ne pouvait donc pas être inattendu. Le bras du défenseur n’étant pas proche du corps, le corps du défenseur était plus grand, ce qui empêchait le ballon de se déplacer dans la direction du but. L’arbitre a donc accordé un penalty. Toutes les décisions ont été prises en totale conformité avec le protocole VAR », a ainsi déclaré l’UEFA.