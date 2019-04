Qui du Paris Saint-Germain ou du FC Nantes rejoindra le Stade Rennais au Stade de France, le 27 avril prochain ? Réponse ce soir, dans la capitale, à l’occasion d’une demi-finale de Coupe de France qui oppose le quadruple tenant du titre (12 titres) à des Canaris qui n’ont plus soulevé la coupe depuis 2000 (3) !

Pour cette demie, Thomas Tuchel aligne un 4-4-2, dans lequel on retrouve Areola dans le but, une défense composée de Kehrer, Kimpembe, Thiago Silva et Bernat. Au milieu, Diaby, Verratti, Marquinhos et Kurzawa tenteront de tirer leur épingle du jeu. Devant, c’est Choupo-Moting qui est aligné aux côtés de Mbappé. À Nantes, Vahid Halilhodžić s’appuie sur un 5-4-1, avec Tatarusanu dans le but, un quintet défensif composé de Ié, Diego Carlos, Pallois, Fabio et Lima. Au milieu, c’est un quatuor Rongier, Girotto, Touré et Evangelista qui débute, alors que Coulibaly est seul en pointe.

Les compositions d’équipes :

PSG : Areola - Kehrer, Kimpembe, Thiago Silva, Bernat - Diaby, Verratti, Marquinhos, Kurzawa - Mbappé, Choupo-Moting

FC Nantes : Tatarusanu - Ié, Diego Carlos, Pallois, Fabio, Lima - Rongier, Girotto, Touré, Lucas Evangeslita - Coulibaly