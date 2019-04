Absent des pelouses depuis mi-janvier suite à une blessure au pied subie contre le Racing Club de Strasbourg en Coupe de France (2-0), Neymar s’apprête à retrouver la compétition. Revenu à l’entraînement la semaine dernière, l’international brésilien devrait en effet retrouver les terrains avant la fin de saison. Et en coulisses, l’ancien joueur du FC Barcelone fait toujours autant parler. Dernièrement, son père et agent, Neymar Senior, expliquait que les parties discutaient déjà d’une prolongation, alors que le numéro 10 est actuellement sous contrat jusqu’en juin 2022. Interrogé par RMC Sport, Neymar Sr est donc revenu sur ce dossier. Et la prolongation de son fils n’est pas la priorité.

« Ce n’est pas qu’une histoire de prolongation. Il faudra aussi reparler des objectifs avec le club. Nous avons déjà eu des discussions préliminaires quant à une possible prolongation de son contrat. Mais nous avons le temps car nous nous y sommes pris très à l’avance. Aujourd’hui, ce n’est pas notre objectif majeur. L’objectif, c’est que Neymar retrouve ses coéquipiers, puisse travailler et penser seulement au PSG. Nous sommes mi-avril et ces rumeurs vont se poursuivre comme d’habitude. Des noms comme celui de Neymar ou d’autres grands joueurs feront toujours les gros titres. Mais tout ça, c’est normal, c’est presque devenu notre quotidien depuis pas mal de temps déjà », a-t-il expliqué dans l’émission « Breaking Sport ».