Au tour de Paris de disputer sa rencontre de la 26e journée de Ligue 1 lors de la réception de Nîmes. Toujours largement en tête du championnat, la formation francilienne voudra poursuivre sa série parfaite à domicile : 13 victoires sur 13 matches. Cela s’annonce compliqué pour les Crocodiles, qui restent tout de même sur 3 matches de suite sans défaite.

Thomas Tuchel doit encore faire avec les absences de Cavani et Neymar toujours blessés mais aussi de Rabiot, écarté par le club. L’Allemand a décidé de ne pas faire souffler Mbappé. Il démarre avec Choupo-Moting et Nkunku devant alors que Bernat est à nouveau titulaire au milieu. En face, Nîmes se présente en 4-4-2 avec Ripart et Bouanga en attaque.

Les compositions :

PSG : Areola – Dani Alves, Thiago Silva, Marquinhos, Kurzawa - Bernat, Verratti, Paredes - Nkunku, Choupo-Moting, Mbappé.

Nîmes : Bernardoni - Alakouch, Briançon, Landre, Maouassa - Valls, Ferri, Savanier, Bobichon - Ripart, Bouanga.