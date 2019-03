Le Paris Saint-Germain a remporté le Classique ce soir face à l’Olympique de Marseille (3-1). En effet, grâce à un excellent Angel Di Maria, auteur d’un doublé, les joueurs parisiens se sont défaits de l’ennemi marseillais, réduit à 10 après l’expulsion de Mandanda à l’heure de jeu. À l’issue de la rencontre, Colin Dagba a réagi au micro de Canal +.

« C’est une belle victoire après la défaite contre Manchester United. C’était important de faire un beau match devant notre public. Ce n’est pas un match comme les autres et il fallait le gagner. C’était un match qu’on a rendu facile. On a bien commencé, on s’est faits peur puis on a bien géré. Le carton rouge nous a aidé. Le coup-franc de Di Maria nous a fait du bien. J’apprends tous les jours avec les grands joueurs », a ainsi déclaré Colin Dagba.