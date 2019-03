Onze jours après son élimination en huitièmes de finale de Ligue des Champions contre Manchester United (1-3), le Paris Saint-Germain retrouvait ce dimanche soir son Parc des Princes pour le deuxième Classique de la saison face à l’Olympique de Marseille. En octobre dernier, le club de la capitale avait dominé la formation phocéenne à l’Orange Vélodrome grâce à des buts de Mbappé et Draxler (2-0). L’heure de la revanche avait donc sonné pour l’OM, sur une série de six matches sans défaite (5 victoires, 1 nul) et qui visait un nouveau succès pour revenir à trois points de l’OL, troisième. De son côté, le PSG voulait conserver son invincibilité à la maison en championnat, et faire un pas de plus vers le titre. Pour cette rencontre, Thomas Tuchel optait pour un 3-4-3 avec Dani Alves ailier droit et Kimpembe en défense centrale. Côté olympien, Rudi Garcia ne changeait pas une équipe qui gagne puisque le technicien français gardait son 4-4-2, Balotelli étant bel et bien titulaire.

Alors que certains supporters parisiens réalisaient une grève des encouragements en début de rencontre, les Phocéens se positionnaient très haut pour gêner les Parisiens, et Balotelli obligeait rapidement Areola à se coucher sur une tentative intéressante à l’entrée de la surface (2e). Bien rentrés dans leur match, les visiteurs ne tremblaient pas en début de partie, si ce n’est sur un mauvais contrôle de Mandanda, pas loin d’un but contre son camp improbable (6e). Offensivement, l’OM continuait donc son travail et Thiago Silva sauvait les siens sur un centre en retrait de Thauvin (10e). Derrière, l’international français butait sur Areola sur un corner rentrant et une frappe enroulée. Mais petit à petit, les locaux profitaient de quelques espaces pour créer le danger. Lancé dans le dos de la défense, Di Maria ajustait en effet Mandanda mais M. Gautier refusait le but pour hors-jeu (16e). Le portier marseillais sortait ensuite une lourde frappe de Meunier (25e) et permettait aux siens de rester dans le match. Et alors que le rythme retombait un peu, le PSG perdait deux joueurs sur blessure.

Steve Mandanda, une erreur fatale

Touché au genou en début de match, Dani Alves ne pouvait continuer le match et Dagba le remplaçait (31e). Et comme un malheur n’arrive jamais seul, Meunier se blessait lui aussi juste derrière. Le Belge était donc remplacé par Kehrer (36e). Et après une petite échauffourée (38e) et une frappe de Mbappé captée par Mandanda (45e), le PSG trouvait le chemin des filets juste avant la pause. À la suite d’un corner marseillais, les Parisiens partaient en contre et Kehrer trouvait Di Maria qui servait Mbappé. Le natif de Bondy ouvrait son pied et trompait la vigilance de Mandanda (45e+2, 1-0). Juste après la pause, l’Olympique de Marseille égalisait ! Sur un dégagement de Mandanda, Ocampos héritait du ballon et réalisait un bon travail côté gauche avant de centrer. L’Argentin trouvait Germain qui plaçait une belle frappe croisée (46e, 1-1). La rencontre était donc relancée après seulement quelques secondes dans ce deuxième acte. Mais les Phocéens n’avaient pas vraiment le temps de savourer puisque Di Maria redonnait l’avantage à son équipe. Après un une-deux avec Kehrer, « El Fideo » marquait dans angle fermé (55e, 2-1).

Et Mandanda plombait son équipe ensuite en prenant un carton rouge pour une main en dehors de sa surface (62e). Pelé remplaçait alors Balotelli pour se positionner dans les cages phocéennes (65e). Mais sur le coup-franc, Di Maria a inscrit un doublé en trouvant le chemin des filets avec l’aide du poteau (66e, 3-1). Zéro ballon touché, un but encaissé donc pour Pelé, qui se reprenait derrière en sortant une frappe de Kehrer et un centre fuyant (71e). Alors que les derniers changements étaient effectués, avec les entrées en jeu de Strootman et Radonjic côté marseillais, et celle de Bernat pour le PSG, les Parisiens géraient cette belle avance au tableau d’affichage. Et alors que l’on se dirigeait vers la fin du match, Mbappé obtenait un penalty dans le temps additionnel suite à une faute de Sakai (90e+3). Après une discussion avec Di Maria, qui visait le triplé, le champion du Monde 2018 décidait tout de même de tirer, et Pelé sortait sa tentative (90e+4) ! Le Paris Saint-Germain dominait donc l’Olympique de Marseille sur le score de 3-1 dans ce deuxième Classique de la saison. Le club de la capitale prend donc vingt points d’avance sur le LOSC, tandis que l’OM a désormais six unités du retard sur l’OL, troisième.

L’homme du match : Di Maria (9) au four et au moulin, il a réalisé un match extraordinaire. L’Argentin a crucifié Mandanda sur sa première occasion d’un petit piqué croisé mais le but a été refusé pour hors-jeu (15e). Il a réalisé quelques efforts défensifs à l’image d’un bon retour sur Ocampos (29e). Finalement, il s’est mué en passeur décisif pour Mbappé (45e+2). Au retour des vestiaires, il s’est offert un but après avoir parfaitement combiné avec Kehrer (57e). Après avoir mis un but et une passe décisive, il a poussé Mandanda à l’expulsion (62e). Sur le coup-franc suivant, il a trouvé la lucarne de Pelé (65e). Très en jambe, il a continué de mettre la zizanie dans le camp adverse et aurait pu s’offrir un triplé, mais Mbappé a gardé le ballon sur le penalty, qu’il a finalement manqué (90e+3).

Paris Saint-Germain

Areola (5) : le troisième gardien de l’équipe de France a été battu sur la seule vraie occasion marseillaise. Le portier du PSG a sorti un premier arrêt face à Balotelli (2e) avant de capter une frappe de Thauvin (10e). Mais au retour des vestiaires, une frappe croisée de Germain l’a surpris (46e).

Kimpembe (6,5) : le défenseur central français, lui aussi appelé en équipe de France, a réalisé un match assez solide. Il a passé une première mi-temps tranquille face à un Balotelli dangereux qu’à une seule reprise (2e). Il a réalisé un retour salvateur devant Thauvin (50e), avant de s’embrouiller avec Ocampos et de recevoir un jaune (58e). Dans l’intégralité de la rencontre, il a été à l’aise.

Marquinhos (5,5) : le défenseur brésilien a été le plus en difficulté des trois Parisiens. Il s’est montré costaud dans les duels et n’a pas beaucoup été inquiété, hormis sur les coups de pied arrêtés en première période. Cependant, il a été surpris par Balotelli sur l’égalisation marseillaise (46e), et a perdu quelques duels contre Germain.

Thiago Silva (6) : le capitaine du PSG a apporté son calme et sa sérénité. Il a réalisé un bon retour devant Germain, en bonne position (9e), mais a ensuite été averti pour un tacle dangereux sur Balotelli (17e). Il est arrivé trop tard sur la frappe de Germain (46e). Finalement, il a apporté dans la construction du jeu à l’image de plusieurs longs ballons intéressants.

Meunier (non noté) : le latéral belge n’a pas eu le temps de s’illustrer. Il a armé une frappe que Mandanda a bien repoussée (24e). Il a bien occupé son couloir mais a été contraint de céder sa place à Kehrer (36e, note : 4). L’Allemand s’est montré fautif sur le but marseillais, laissant tout le temps à Ocampos de trouver Germain (46e). Il a ensuite été plus tranquille et s’est offert une occasion (70e). Un match en demi-teinte pour l’entrant.

Paredes (5,5) : le milieu de terrain parisien manque toujours d’impact sur le jeu du PSG. S’il a perdu quelques ballons, il a réussi à en gratter quelques-uns. Son premier acte a été assez calme, mais il a réalisé plusieurs mauvais choix. Au retour des vestiaires, et surtout après l’expulsion de Mandanda, il a été un peu plus en vue, apportant un peu dans la conservation du ballon.

Verratti (7) : le petit italien a livré une grosse partie. Il a été plus haut que d’habitude sur le terrain et il a réalisé plusieurs bonnes passes vers l’avant. Il a réussi à garder le ballon lorsque c’était nécessaire, faisant parler technique et agilité. Il est monté en puissance au fur et à mesure du match et a réussi à mettre beaucoup de rythme dans le jeu du PSG.

Kurzawa (4) : après sa sélection surprise avec l’équipe de France, le latéral parisien n’a pas été très en vue. Il a eu du mal à exister offensivement et il a eu quelques difficultés face à Thauvin dans le couloir gauche. Il a également été averti à la demi-heure de jeu (26e). Il a eu du déchet technique dans son jeu, à l’image de contrôles manqués, et a peiné à distribuer le jeu. Remplacé par Bernat (80e).

Dani Alves (non noté) : au milieu de terrain, il a connu plusieurs difficultés en début de match à l’image de deux pertes de balle dangereuses (2e, 7e). Finalement blessé, il a cédé sa place à Dagba (31e, note : 6). Le jeune parisien a tenté de contenir les attaques marseillaises avant d’apporter offensivement après l’expulsion de Mandanda. Il a participé au jeu et s’est placé assez haut sur le terrain. Il a bien combiné avec ses compères lors des phases de conservation.

Mbappé (6) : l’international français a semblé frustré en fin de match. Il s’est offert un premier rodéo en début de match avec plusieurs gestes techniques (11e). Discret durant le premier acte, il a conclu une action rondement menée par Di Maria (45e+2). Il a eu peu de ballons à se mettre sous la dent et a beaucoup déroché pour participer au jeu. Il a ensuite charrié ses adversaires avec plusieurs gestes techniques, comme un sombrero sur Caleta-Car qui a agacé Sanson (85e). S’il a obtenu un penalty en fin de match, il a buté sur Pelé (90e+3) et est sorti très agacé à la fin du match.

Olympique de Marseille

Mandanda (1) : un match catastrophique ! Rapidement, le gardien marseillais s’est fait très peur avec un mauvais contrôle qui aurait pu finir en but contre son camp (6e). Après un but refusé à Di Maria (16e), l’international français a cependant réalisé une première parade face à Meunier (25e), avant de capter un tir de Mbappé (45e). Sur la deuxième frappe de son compatriote, Mandanda n’a cependant pas remporté son duel (45e+2). Et que dire de sa deuxième période ? Après un dégagement à l’origine de l’égalisation (46e), le gardien de l’OM a plombé son équipe en recevant un carton rouge pour une main en dehors de sa surface (62e)...

Sarr (4,5) : encore titulaire malgré le retour d’Amavi dans le groupe, l’ancien Messin n’a pas été vraiment inquiété dans les premières minutes, et a notamment freiné un centre de Kurzawa (41e). Présent aux avant-postes sur l’ouverture du score parisienne, il a tenté de bouger Di Maria mais n’a pas réussi (45e+2). Derrière, les deux autres buts parisiens ne viennent pas de son côté. Il n’a donc pas été le moins bon côté marseillais, lui qui a également glané 14 ballons dans les pieds parisiens.

Kamara (4,5) : le jeune défenseur phocéen a réalisé un début de match correct, en ne se faisant pas prendre dans le dos par Mbappé notamment. Sur le plan offensif, il a même placé une tête non cadrée sur corner (18e). Après avoir été averti, il n’a cependant pas pu défendre sur le but du Parisien, lui qui était dans la surface parisienne sur le corner (45e+2). En deuxième période, il a finalement réalisé quelques bonnes couvertures (52e, 87e).

Caleta-Car (4) : le grand défenseur croate a tenté de contenir les Parisiens dans un premier temps, en sortant de sa défense à plusieurs reprises. Il a cependant été pris par Mbappé peu de temps avant la pause (45e), avant de voir l’ouverture du score parisienne depuis l’autre bout du terrain suite au corner olympien (45e+2). Ensuite, il a un peu levé le pied et n’a pas attaqué Di Maria sur le premier but de l’Argentin (55e).

Sakai (3) : auteur de deux bons matches au poste de latéral gauche suite à la suspension d’Amavi, l’international japonais a conservé la confiance de Rudi Garcia pour ce choc. Et hormis les dribbles de Meunier (25e), il n’a pas été en danger, jusqu’au premier but parisien. Trop loin de Kehrer, il a ensuite tenté de revenir mais n’a pas pu sortir la frappe de Mbappe (45e+2). Sur le second but du PSG, il est fautif puisqu’il a été pris par le une-deux entre Di Maria et Kehrer (55e). En fin de partie, il a même fauché l’Argentin et a reçu un avertissement (89e), avant de concéder un penalty sur Mbappé (90e+3).

Thauvin (3,5) : assez actif dans un premier temps côté droit, l’international français a été le plus dangereux côté phocéen. Après une belle percée face à Kurzawa, il a inquiété Areola à deux reprises avec un corner rentrant et une frappe enroulée (10e). Ensuite, il a petit à petit disparu des radars. Et après la pause, on ne l’a plus du tout vu, l’OM n’ayant aucune situation intéressante hormis l’égalisation signée Germain qui est arrivée de l’autre côté. Remplacé par Radonjic (77e).

Lopez (4) : comme d’habitude, le milieu français a touché beaucoup de ballons (62). Sur la pelouse du Parc des Princes, le joueur de 21 ans a organisé le jeu de son équipe et a aussi été précieux dans la récupération (10 ballons gagnés). Mais globalement, on ne l’a pas assez vu sur le plan offensif. Remplacé par Strootman (68e).

Sanson (4) : l’ancien joueur de Montpellier a réalisé un très bon début de match. Très actif, il a récupéré plusieurs ballons pour que les Phocéens se projettent vers l’avant. Ensuite, il a un peu levé le pied lui aussi. Sur le but refusé à Di Maria (16e), il a perdu le ballon un peu plus haut. Et comme tous ses coéquipiers, sa deuxième période n’a pas été séduisante.

Ocampos (4) : très bon depuis quelques rencontres, l’ailier argentin voulait certainement continuer sur sa lancée ce soir, mais il n’a pas rempli sa mission. Peu trouvé en première période, il est revenu défendre pour aider Sakai afin que l’OM passe à cinq défenseurs. Servi au retour des vestiaires, il a réalisé un excellent travail face à Kehrer pour servir Germain dans la surface (46e). Il s’est donc encore bien battu mais n’a pas autant pesé que d’habitude.

Balotelli (3) : annoncé absent dans un premier temps, l’attaquant italien a finalement répondu présent. Auteur d’un première frappe cadrée (2e), il a ensuite été serré par Marquinhos sur l’ensemble de son match. Sur vingt ballons joués, il en a perdu la moitié ! Remplacé par Pelé suite à l’expulsion de Mandanda (65e). Le portier marseillais a directement encaissé un coup-franc de Di Maria (66e), avant de sortir un tir de Kehrer (71e).

Germain (5) : aux côtés de Balotelli en attaque, l’ancien joueur de l’OGC Nice et de l’AS Monaco a beaucoup décroché, comme souvent lorsqu’il est associé à l’Italien. Dans le jeu aérien, il n’a cependant pas pu faire grand choses face aux gabarits parisiens. Pas très en vue, il a tout de même relancé l’OM quelques instants en égalisant d’une frappe croisée (46e). Et derrière, il n’a plus rien montré.