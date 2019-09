Pour la reprise de la Ligue 1 suite à la trêve internationale, le Paris Saint-Germain et Strasbourg se rencontrent pour le compte de la 5e journée. L’an dernier, les deux équipes s’étaient quittés sur des matches nuls en championnat.

Le Paris Saint-Germain s’organise dans un 4-2-3-1 avec Keylor Navas dans les buts. Colin Dagba, Thiago Silva, Abdou Diallo et Layvin Kurzawa forment la défense. Idrissa Gueye et Marco Verratti forment le double pivot. Seul en pointe, Eric-Maxim Choupo-Moting est soutenu par Pablo Sarabia, Neymar et Angel Di Maria.

De son côté, le Racing Club de Strasbourg se présente dans un 5-4-1 très compact avec Mats Sels dans les buts. Lamine Koné, Stefan Mitrovic et Alexandre Djiku forment la défense. Les rôles de pistons sont assurés par Lionel Carole et Mohamed Simakan. Ibrahima Sissoko et Jean-Ricner Bellegarde composent le double pivot tandis que Kenny Lala et Adrien Thomasson occupent les couloirs. Enfin, Ludovic Ajorque est seule en pointe.

Les compositions :

Paris Saint Germain : Navas - Dagba, Silva, Diallo, Kurzawa - Gueye, Verratti - Sarabia, Neymar, Di Maria - Choupo-Moting

Racing Club de Strasbourg : Sels - Simakan, Koné, Mitrovic, Djiku, Carole - Lala, Sissoko, Bellegarde, Thomasson - Ajorque

