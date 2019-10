Cet été, le Paris Saint-Germain a largement vendu les éléments de son centre de formation pour remplir ses caisses. Mais quelques titis font de la résistance à l’image d’Adil Aouchiche et Tanguy Kouassi (17 ans). Actuellement au Brésil où il dispute la Coupe du monde avec les U17 de l’équipe de France (du 26 octobre – 17 novembre), le défenseur a découvert le groupe professionnel sous les ordres de Thomas Tuchel et forcément, cela lui donne de la suite dans les idées.

Dans un entretien à L’Équipe, il affiche ses ambitions de s’imposer avec son club formateur comme un certain Presnel Kimpembe : « pour les titis, c’est toujours un objectif. Pour faire comme Presnel (Kimpembe), comme Adrien Rabiot. Presnel, c’est un exemple, il a réussi à s’imposer avec l’équipe première. Jouer en L1 ? Le plus rapidement possible, on va essayer (sourires). »