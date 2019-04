« Avec la direction, les discussions traînent un peu. Je peux comprendre, vu les échéances de l’équipe, que mon cas personnel ait été mis au frigo, mais vu que rien n’a bougé jusqu’ici, le message m’a l’air assez clair. Ça m’embêterait un peu que ça se termine comme ça, sans avoir eu l’occasion de finir en beauté ». Dans un entretien accordé à l’Avenir, Thomas Meunier a clairement évoqué la possibilité d’un départ du Paris Saint-Germain en fin de saison.

Et selon les informations de l’Independent, Manchester United évalue la possibilité de recruter le latéral belge, notamment pour remplacer Antonio Valencia qui devrait quitter le club en fin de saison. Le club pense aussi à Aaron Wan-Bissaka et Kieran Trippier mais les voit plus comme des options sur le long terme, d’autant plus qu’ils seraient plus chers que le Diable Rouge.