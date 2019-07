Avec le départ de Gianluigi Buffon (Juventus) et les arrivées de Kevin Trapp (retour de prêt de l’Eintracht Francfort) et de Marcin Bulka (Chelsea), le Paris Saint-Germain se retrouve avec quatre gardiens dans son équipe première, si l’on rajoute aussi Alphonse Areola et Rémy Descamps. Après avoir mis en place une rotation entre Areola et Buffon la saison passée, Thomas Tuchel avait déclaré il y a quelques mois qu’il voulait cesser. Le gardien numéro 1 était donc attendu. Alors Areola ou Trapp ?

D’après les informations de L’Equipe, le technicien allemand aurait choisi l’international français comme portier numéro 1 pour la saison à venir. Une situation qui pourrait pousser Kevin Trapp vers la sortie. Après son prêt en Allemagne, le gardien de 29 ans pourrait s’engager en faveur du FC Porto. Dans ce cas, les champions de France pourraient recruter un nouveau gardien, et Gianluigi Donnarumma serait toujours dans le viseur.

