Depuis quelques jours, certaines rumeurs évoquent une titularisation de Pablo Sarabia pour ce match aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions sur la pelouse du Borussia Dortmund. En conférence de presse, Thomas Tuchel n’a pas voulu confirmer, ni démentir, cette information, mais en a profité pour encenser l’ancien du Real Madrid.

« Je ne vais pas dire s’il jouera ou pas. Son meilleur poste c’est proche de la surface pour avoir la possibilité de faire des course offensives et agressives dans la surface. Il est très fort dans la dernière touche, dans le jeu direct, pour faire des passes déc et pour ça j’aime beaucoup quand il joue proche de la surface », a expliqué le tacticien germanique, qui apprécie visiblement beaucoup l’Espagnol.