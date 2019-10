Demain soir, Thomas Tuchel pourra compter sur Kylian Mbappé et Edinson Cavani. Les deux joueurs ne pourront pas jouer 90 minutes face à Bruges a avoué le technicien allemand. En conférence de presse, l’ancien coach de Dortmund a été questionné au sujet de la hiérarchie des attaquants avec Icardi et Cavani. Et Tuchel s’est montré agacé.

« Je ne pense pas à cette chose, à la hiérarchie. Je pense aux meilleures solutions pour l’équipe pour affronter Nice et Bruges maintenant. Ce sont les seules questions pour moi. Ce n’est pas une question de hiérarchie. On va trouver les solutions avec Kylian (Mbappé) et Edinson (Cavani), c’est bien qu’ils soient avec nous. Leurs absences étaient très longues, les autres ont saisi les occasions et ont montré que nous sommes capables de jouer comme une équipe. Nous sommes plus forts avec les deux, on doit réfléchir aux meilleurs solutions match après match (...) Tous les joueurs sont différents, si on joue avec ou sans Neymar. On doit trouver d’autres solutions sans Ney, Kylian et Cavani. Pendant des semaines, les autres joueurs ont montré qu’on a des solutions. On a gagné en confiance (...) On doit parler du match contre Bruges, pas du reste. C’est la seule chose que je pense ».