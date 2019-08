Depuis le début du mercato estival, le Paris Saint-Germain s’est montré actif, notamment au milieu de terrain, un secteur de jeu qui lui a fait défaut la saison dernière. Ainsi, Pablo Sarabia, Ander Herrera, Marcin Bulka, Mitchel Bakker, Abdou Diallo et Idrissa Gueye ont rejoint la capitale. Interrogé en conférence de presse, Thomas Tuchel s’est confié sur l’arrivée ou non de renforts supplémentaires.

« La situation est comme ça dans le foot pendant le mercato. On ne peut pas trop penser si on fait ça chaque jour. J’ai appris à rester concentré sur mon équipe, sur les gars qui sont là, car ils ont besoin de mon énergie et de ma concentration. Toutes les autres choses, on verra », a expliqué l’Allemand. L’actualité transfert du PSG tourne autour de Neymar, qui a fait l’objet d’une surprenante sortie de la part du directeur sportif parisien, Leonardo.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10