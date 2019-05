Tantôt blessé, tantôt relégué sur le banc, l’avenir d’Edinson Cavani du côté du Paris Saint-Germain semble de plus en plus remis en question. Sous contrat jusqu’en 2020, l’Uruguayen n’est pas sûr de rempiler pour une saison supplémentaire du côté de la Porte d’Auteuil. À la recherche d’un point de chute pour son attaquant, le club de la capitale se tournerait en effet vers l’Italie, et plus particulièrement la Roma.

Si la Gazzetta dello Sport évoque ce matin un possible échange entre le numéro 9 du PSG et l’international bosnien Edin Džeko, le média italien soulève également les réticences de l’actuel cinquième de Serie A. En effet, refroidis par les prétentions salariales de l’ancien du Napoli, les dirigeants de la Louve seraient pour le moment fermés à cette opportunité et privilégieraient des pistes moins coûteuses menant à Max Kruse (Werder Brême) et Daniel Caligiuri (Schalke 04).