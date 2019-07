Le Paris Saint-Germain vit une intersaison agitée. Leonardo a remplacé Antero Henrique au poste de directeur sportif et le Brésilien semble avoir durcit le ton avec les stars du club, Neymar Jr en tête. Présent à Shenzen, en Chine, avec la délégation parisienne, Youri Djorkaeff a accordé un entretien au Parisien dans lequel il évoque le retour de l’ancien milieu de terrain.

« Depuis le départ de Leonardo, il y a toujours eu un manque de ce côté-là, dans la relation entre le club et le sportif. Il l’avait bien fait à son premier passage. J’espère qu’il aura la même réussite dans le second. Dans les grands clubs, il faut ce genre de postes et aussi des gens qui sont du club, qui y ont joué, juge l’ambassadeur du club dans les colonnes du journal français. C’est peut-être aussi la direction dans laquelle veut aller le PSG. L’exigence doit être à tous les niveaux : sur et en dehors du terrain. Ça passe par l’image du club. Aujourd’hui, je ne parle pas pour le club, mais je suis sûr qu’ils connaissent les erreurs du passé. Le but est d’avancer, de construire et être meilleur dès la semaine prochaine. »

