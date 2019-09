L’image a rapidement fait le tour des réseaux sociaux et a suscité moquerie et incrédulité. Pour rappel, samedi soir au Stade de France, l’hymne de l’Andorre a retenti dans le stade lors de France-Albanie... au grand désarroi des supporters et des joueurs albanais.

Si Noël Le Graët et surtout Emmanuel Macron se sont excusés de ce couac retentissant, la fédération andorrane s’est gentiment moquée de son homologue française en lâchant cette petite pique sur Twitter. « On vous a manqué tant que ça, Équipe de France ? Keep calm, mardi arrive très vite... » Le match est lancé !

On vous a manqué tant que ça, @equipedefrance ? Keep calm, mardi arrive trés vite... #FRAAND https://t.co/1hjZXpUZsO — FederacióAndFutbol (@Fedandfut) 8 septembre 2019

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10