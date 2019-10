Si l’Angleterre l’a facilement emporté face à la Bulgarie (6-0) hier soir dans le cadre des éliminatoires à l’Euro 2020, le match n’a pas pour autant été une partie de plaisir pour les joueurs des Three Lions. En effet, ces derniers ont été victimes de cris racistes provenant des tribunes bulgares. Une situation qui a demandé l’interruption du match à deux reprises. Mais pour le sélectionneur anglais Gareth Southgate, la réaction de ses protégés a été importante comme il l’a confié en conférence d’après-match.

« Nous avons donné deux messages : l’un a été parlé par notre football et deux autres, nous avons arrêté le jeu à deux reprises. Mais nous avons donné aux joueurs ce qu’ils voulaient et au staff ce qu’il voulait. De manière remarquable, après ce que nous avons traversé, nos joueurs sont partis en souriant et c’est la chose la plus importante pour moi. Je suis incroyablement fier de mes joueurs », a-t-il expliqué.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10