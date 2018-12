Arrivé en juillet 2017 aux Glasgow Rangers, Alfredo Morelos fait les beaux jours de son équipe cette saison. Avec déjà 32 matches joués toutes compétitions confondues, il a inscrit 19 buts et délivré 10 passes décisives. De superbes statistiques qui poussent certaines écuries européennes à venir se renseigner sur son compte, à l’approche de l’ouverture du mercato hivernal. Déjà convoité cet été, notamment par le Stade Rennais et les Girondins de Bordeaux, l’international colombien (1 cape) devrait rester en Écosse.

C’est en tout cas ce qu’a fait comprendre son coach, Steven Gerrard, dans des propos rapportés par la BBC. « C’est un attaquant de haut niveau. Il s’anime dans la surface et dans les grands matches, il tire notre niveau vers le haut. Nous sommes donc vraiment ravis de l’avoir. Tous les bons joueurs du monde entier suscitent de l’intérêt et des offres, c’est le football. Je vais écouter ce qu’ils ont à dire. Je serai respectueux, mais il ne va nulle part et c’est le message. » Voilà qui a le mérite d’être clair. Pour rappel, son contrat avec les Rangers expire en juin 2022.