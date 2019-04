Pouvant confirmer définitivement sa présence sur le podium de la Liga, le Real Madrid rencontre le Rayo Vallecano pour le compte de la 35e journée de championnat. A l’extérieur, les Merengues se présentent dans un 4-4-2 avec Thibaut Courtois dans les cages. La défense est composée de Dani Carvajal, Raphaël Varane, Jesus Vallejo et Marcelo. Luka Modric, Marcos Llorente, Dani Ceballos et Toni Kroos trouvent place au cœur du jeu tandis quue Gareth Bale accompagne Mariano Diaz en attaque.

De son côté, le Rayo Vallecano propose aussi un 4-3-3 avec Alberto Garcia dans les buts. Alex Moreno, Abdoulaye Ba, Alex Galvez et Tito forment la défense alors que Mario Suarez, Uche Agbo et José Angel Pozo composent le milieu des Franjirrojos. Enfin, l’attaque est constituée de Bébé, Adri Embarba et Javi Guerra.

Les compositions :

Rayo Vallecano : Garcia - Moreno, Ba, Galvez, Tito - Agbo, Suarez, Pozo - Bébé, Embarba, Guerra

Real Madrid : Navas - Carvajal, Varane, Vallejo, Marcelo - Modric, Llorente, Kroosn Ceballos - Mariano, Bale