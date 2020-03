« Je me sens très bien à Leipzig. J’aime mes coéquipiers, le staff et mon club. Pour le moment, je suis encore sous contrat jusqu’en 2021. (…) On discutera de mon avenir à la fin de la saison avec mes agents (société Sports Total) et ma famille. » Au mois de février, Dayot Upamecano refusait de nous en dire plus au sujet de ses intentions concernant son avenir. Devenu incontournable au RB Leipzig, où il évolue depuis janvier 2017, le défenseur central français suscite les convoitises.

Du Bayern Munich au FC Barcelone en passant par Arsenal ou Tottenham, beaucoup de grands clubs européens sont prêts à débourser les 60 M€ de la clause libératoire du joueur formé à Valenciennes. Et selon les informations de Sport Bild, Dayot Upamecano a pris sa décision et souhaite bel et bien quitter Leipzig à la fin de cette drôle de saison, actuellement coupée en raison de l’épidémie liée au coronavirus. Cette dernière pourrait malheureusement rebattre les cartes du mercato estival...