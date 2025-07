Le gros point mercato du Bayern Munich

Le Bayern Munich n’avance pas beaucoup dans ce mercato. Et ce n’est pas le revirement de situation inattendue de Nico Williams qui vient contredire ces débuts balbutiants. Courtisé avant tout par le Barça avec qui il s’était mis d’accord, l’international espagnol de 22 ans était aussi dans le viseur du Bayern Munich. Il a finalement décidé de rester à l’Athletic en échange d’une prolongation jusqu’en 2035. Sa clause libératoire a également été revue à la hausse passant de 58 M€ à une somme comprise entre 80 et 90 M€. «C’est fini», assure Uli Honess. Le club bavarois ne visera plus jamais Nico Williams.

En revanche, le champion d’Allemagne est bel et bien à la recherche d’un ailier mais les refus se succèdent. Outre le champion d’Europe 2024, Bradley Barcola, Luis Diaz et désormais Jamie Bynoe-Gittens ont tous décliné ses approches. On peut même élargir ces critères à Florian Wirtz, qui a préféré rejoindre Liverpool. Le Bayern a pourtant besoin d’un joueur à ce poste pour soulager Michael Olise et surtout Kingsley Coman, régulièrement en proie à des problèmes physiques, surtout après le départ de Leroy Sané vers Galatasaray.

«Il faut un remplaçant au cas où, mais payer 60, 70 ou 80 M€ pour un remplaçant, je n’en suis pas sûr»

«On ne peut rien y faire quand un tel joueur (Nico Williams, ndlr) prolonge son contrat. On a encore du temps, le mercato est ouvert jusqu’à fin août, tente de rassurer Uli Honess sur la chaîne allemande BR24 avant la rencontre face au PSG. On a décidé en interne de ne faire que des choses raisonnables. On a encore Gnabry et Coman. Coman en particulier m’a beaucoup impressionné contre Boca. S’il n’était pas souvent blessé, on n’y aurait probablement pas pensé (à recruter à ce poste). Il faut un remplaçant au cas où, mais payer 60, 70 ou 80 M€ pour un remplaçant, je n’en suis pas sûr.»

Le président du Rekordmeister affirme également que la piste Rafael Leao n’avait pas été imaginée. «Ça n’a jamais été un sujet de discussion pour nous. Max (Eberl, le directeur sportif) m’a dit qu’il avait eu des discussions, mais elles n’ont pas abouti.» Et puis, il y a le dossier Nick Woltemade que le Bayern voudrait boucler. «On a encore du temps jusqu’à fin août. Je le considère comme un très bon joueur qui s’intégrerait parfaitement à nous, et je serais ravi que cela se produise cette année. Et sinon, ce sera l’année prochaine» conclut le patron du club.