La deuxième journée de la Ligue des Champions débute ce mardi avec notamment un match entre le Real Madrid et le Club de Bruges. Un duel entre deux équipes qui tenteront de glaner leur première victoire de la saison.

A domicile, les Merengues optent pour un 4-3-3 avec Thibaut Courtois dans les buts. Dani Carvajal, Raphaël Varane, Sergio Ramos et Nacho Fernandez sont associés en défense. On retrouve Luka Modric, Casemiro et Toni Kroos au milieu tandis que Lucas Vazquez, Karim Benzema et Eden Hazard forment la ligne offensive.

De son côté, le Club du Bruges s’organise dans un 4-3-3 avec Simon Mignolet dans les cages. Le portier belge est devancé par Brandon Mechele, Clinton Mata, Simon Deli et Federico Ricca. Aligné en tant que sentinelle, Mats Rits peut compter sur Hans Vanaken et Ruud Vormer au cœur du jeu. Aligné en pointe, Emmanuel Dennis voit Krépin Diatta et Percy Tau évoluer dans les couloirs.

Real Madrid : Courtois - Carvajal, Varane, Ramos, Nacho - Modric, Casemiro, Kroos - Vazquez, Benzema, Hazard

Club de Bruges : Mignolet - Mata, Mechele, Deli, Ricca - Vanaken, Vormer, Rits - Diatta, Dennis, Tau

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10