Battu par Valence en milieu de semaine (2-1), le Real Madrid affronte désormais Eibar pour le compte de la 31e journée de Liga. A domicile les Merengues s’articulent dans un 4-3-3 avec Keylor Navas dans les buts. Alvaro Odriozola, Raphaël Varane, Nacho Fernandez et Sergio Reguilon forment la ligne défensive tandis que Federico Valverde évolue en sentinelle. Luka Modric et Isco complètent le cœur du jeu. Marco Asensio, Karim Benzema et Gareth Bale composent le trio d’attaque.

Eibar de son côté propose un 4-5-1 avec Marko Dmitrovic dans les cages ainsi que Pablo De Blasis, Ivan Ramis, Paulo Oliveira et José Angel Cote en défense. Le milieu est constitué de Sergio Alvarez, Joan Jordan et Gonzalo Escalante alors que Pedro Leon et Marc Cucurella prennent les ailes. Sergi Enrich se retrouve en attaque.

Les compositions :

Real Madrid : Navas - Odriozola, Varane, Nacho, Reguilon - Valverde, Modric, Isco - Bale, Benzema, Asensio

Eibar : Dmitrovic - De Blasis, Ramis, Oliveira, Cote - Leon, Escalante, Alvarez, Jordan, Cucurella - Enrich