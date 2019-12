La seizième journée de Liga offre un duel intéressant entre le Real Madrid et l’Espanyol de Barcelone. Les Merengues pourraient prendre la tête du championnat en cas de succès.

A domicile, le Real Madrid se présente dans un 4-3-3 avec Alphonse Aréola dans les cages. Dani Carvajal, Raphaël Varane, Sergio Ramos et Ferland Mendy composent la défense alors que Toni Kroos, Casemiro et Federico Valverde se retrouvent au cœur du jeu. Enfin, Vinicius Junior et Rodrygo Goes accompagnent Karim Benzema sur le front de l’attaque.

De son côté, l’Espanyol adopte un 3-5-2 assez compact où Diego Lopez le gardien est devancé par David Lopez, Bernardo et Fernando Calero. Les rôles de pistons sont assurés par Victor Gomez et Didac Vila tandis que Marc Roca et Sergi Darder sont au milieu du terrain. En soutien de Wu Lei et Jonathan Calleri, on retrouve Esteban Granero.

Les compositions :

Real Madrid : Courtois - Carvajal, Varane, Ramos, Mendy - Valverde, Casemiro, Kroos - Rodrygo, Benzema, Vinicius

Espanyol de Barcelone : Diego Lopez - David Lopez, Bernardo, Cazlero - Gomez, Darder, Roca, Didac - Granero - Calleri, Lei