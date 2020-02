Les attaquants passent, Karim Benzema reste. Depuis un peu plus de dix ans maintenant, l’ancien joueur de l’OL s’est installé en pointe de l’attaque madrilène. Cette saison, le footballeur âgé de 32 ans continue d’empiler les buts et semble être dans une forme exceptionnelle. KB9 vieillit bien comme il l’a évoqué au site de l’UEFA.

« En tout cas, je travaille pour. Et physiquement je me sens super bien, en forme, je suis souvent à la salle. Et sur le terrain, je prends beaucoup, beaucoup de plaisir. C’est vrai que ces dernières années je marque pas mal de buts, je donne pas mal de passes décisives. J’aide mon équipe en fait, c’est ce que j’aime dans le foot : donner ce que je sais faire sur un terrain pour faire gagner mon équipe ».

Concernant sa saison, où il est en réussite, il a précisé : « Tu ne peux pas toujours savoir si tu es au meilleur moment, au plus haut niveau de ta carrière, parce que tu recherches à chaque fois la perfection. Moi, en tout cas, c’est ce que je recherche dans mon jeu. C’est clair que j’ai atteint un très, très haut niveau. J’ai envie d’aller chercher encore plus haut parce que j’ai les possibilités pour y parvenir ». Et le Français a dévoilé les dessous de sa réussite. « Je dirais que c’est le travail invisible, c’est grâce à tout ce qu’il se passe en dehors du terrain. Que ce soit le repos, le travail, bien manger... Parce qu’après, sur le terrain, chacun a ses qualités et son talent. Tout le monde travaille différemment, mais en dehors du terrain, tu peux encore travailler d’autres choses. » Qu’on se le dise, KB9 a encore faim !