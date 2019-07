Après une nouvelle saison compliquée au Real Madrid (21 apparitions en Liga), Gareth Bale (29 ans) pourrait bien quitter la capitale espagnole. Alors que Zinédine Zidane, le coach des Merengues, a plusieurs fois indiqué clairement qu’il ne comptait plus sur le Gallois, celui-ci voit sa cote sur le marché des transferts diminuer un peu plus.

En effet, le site spécialisé sur les valeurs marchandes des joueurs, Transfermarkt évalue le joueur à 60 millions d’euros. C’est la plus faible valeur du joueur depuis son transfert au Real en 2013. En l’espace d’un an et son but en finale de la Ligue des champions contre Liverpool (3-1), l’attaquant a vu sa cote dévaluer de 30 millions d’euros. À ce prix-là peut-être que des clubs pourraient se montrer intéressés.

