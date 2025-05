Real Madrid : Dean Huijsen prêt à faire de gros efforts pour venir

Piste prioritaire du Real Madrid pour sa défense centrale, Dean Huijsen (20 ans) sera particulièrement suivi cet été. Dans le viseur de Chelsea et Liverpool, l’international espagnol dispose d’une clause libératoire de 58 millions d’euros et le Real Madrid s’est positionné.

Selon Marca, la formation espagnole a l’avantage d’avoir les faveurs du joueur et de son père. Ainsi, Dean Huijsen serait prêt à laisser passer des offres plus importantes émanant de Premier League. De plus, le père du joueur aurait convenu avec Bournemouth que la clause libératoire peut être payée en trois versements, une situation qui conviendrait parfaitement au Real Madrid qui n’aurait pas à sortir cette somme d’un coup.