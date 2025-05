Le Real Madrid est proche de conclure sa deuxième recrue estivale

Une nouvelle ère va démarrer au Real Madrid. Une fois la Liga terminée, Carlo Ancelotti quittera ses fonctions et s’en ira prendre les commandes de la sélection brésilienne. Pour le remplacer, la direction du Real Madrid va miser sur Xabi Alonso. Mais les têtes pensantes du club le savent, en plus d’un nouvel entraîneur, il faudra aussi faire du ménage dans l’effectif et faire venir de nouvelles têtes. Plusieurs joueurs comme Rodrygo ou David Alaba, en plus des joueurs en fin de contrat comme Lucas Vazquez et Luka Modric, pourraient ainsi ne jamais jouer sous les ordres de l’ancien milieu de terrain de la Casa Blanca.

Ce dernier voudra d’ailleurs forcément enrôler des joueurs qui lui plaisent. Dernièrement, la presse espagnole a évoqué les noms d’Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen) ou Martin Zubimendi (Real Sociedad) comme joueurs figurant sur la shopping-list du Basque. Pour l’instant, il n’y a qu’une certitude : Trent Alexander-Arnold débarquera gratuitement, lui qui a déjà officialisé son départ de Liverpool. Mais voilà que Relevo indique que le club est proche d’enrôler sa deuxième recrue en vue de la saison prochaine.

Avancées positives

Effectivement, ça sent plutôt bon pour Dean Huijsen (20 ans), le défenseur central international espagnol de Bournemouth. Le Real Madrid le convoite depuis un moment, séduit par son profil, mais serait passé à l’action de façon sérieuse ces derniers jours. Une réunion entre la direction madrilène ainsi que les agents du joueur a eu lieu et ces derniers ont fait savoir au club que le souhait du défenseur est de rejoindre le Santiago Bernabéu. Les autres opérations avec d’autres clubs intéressés ont ainsi été mises en stand-by, et la priorité est donnée aux Merengues.

Le paiement de la clause libératoire du joueur, qui s’élève à 58 millions d’euros, ne sera pas forcément un problème contrairement à ce qui avait été dit par certains médias. Le Real Madrid n’aurait donc aucun problème pour mettre cette somme sur la table, surtout qu’elle peut être payée en trois échéances, toujours selon le journal espagnol. L’objectif des décideurs madrilènes est d’avoir le joueur à disposition pour le Mondial des Clubs, qui démarre à la mi-juin. Affaire à suivre.