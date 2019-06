Transféré au Real Madrid en échange d’un chèque de 60 M€, Luka Jovic est actuellement présenté officiellement du côté du Santiago Bernabéu. Et en attendant sa conférence de presse, le président de la Casa Blanca, Florentino Pérez, a tenu à envoyer un petit message de bienvenue à son nouvel attaquant.

« Cher Luka, tu es un joueur du Real Madrid, le club des 13 coupes d’Europe. Merci d’avoir choisi ce maillot pour continuer à grandir comme l’un des meilleurs buteurs du monde. Nous savons que de nombreux clubs te voulaient, mais tu voulais faire partie de la légende du club. Tu arrives à seulement 21 ans, mais tu es déjà international. Tu arrives en provenance d’un club important et ami, l’Eintracht. Tu as fait une saison magnifique avec 27 buts marqués. Mais nos supporters vont te demander beaucoup plus parce qu’ils savent ce que tu peux apporter par ta qualité. A partir de maintenant, tu vas défendre ce club et ses valeurs. »

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10