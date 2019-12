Eden Hazard blessé pour plusieurs semaines, c’est Vinícius Júnior (19 ans) qui en profite. Contre l’Espanyol lors de la 16e journée de Liga (victoire 2-0), le Brésilien était titulaire aux côtés de Karim Benzema et Rodrygo sur le front de l’attaque. Et le suppléant du Belge a réussi une prestation aboutie en se procurant plusieurs actions chaudes. Un match complet qu’a tenu à souligner Zinédine Zidane après la rencontre.

« La chose la plus importante n’est pas de marquer un but, peut-être pour lui, mais c’est son travail. Il a très bien fait. Le schéma tactique d’aujourd’hui était prévu pour jouer avec trois joueurs devant, mettre beaucoup de vitesse avec Vini et Rodrygo et ils ont très bien réussi, explique le coach français par des propos rapportés par As. Les joueurs veulent toujours marquer, mais nous devons souligner leur travail. Il s’en est très bien sorti. Il s’en est bien sorti défensivement et offensivement. Comme tout le monde. Il a aussi moins joué dernièrement. Il était titulaire aujourd’hui et il a très bien joué. »