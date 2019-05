Fermement opposé à la réforme de la Ligue des Champions, Noël Le Graët était à Nyon mercredi pour rencontrer le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin. Alors qu’un peu plus tôt dans la semaine, près de 250 clubs se sont rassemblés à Madrid pour monter au créneau, un club français manquait notamment à l’appel, le Paris Saint-Germain.

Séduit par cette idée de réforme, le champion de France s’est attiré les foudres du président de la FFF, interrogé par Le Parisien : « On travaille sur une contre-proposition, même si je trouve que la formule actuelle fonctionne bien cette année... » a-t-il confié avant d’égratigner le PSG : « Paris est tout seul. Il ne peut pas jouer en France et ne pas, de temps en temps, suivre ce que décident la FFF et la LFP ! Je lui conseillerai d’abord de bâtir une équipe pour passer les 8es de finale de la Ligue des champions ! » Les dirigeants du club de la capitale apprécieront.