Vainqueur de la coupe de France avec le Stade Rennais, Hatem Ben Arfa a laissé planer le suspens concernant son avenir en Bretagne. Libre de tout contrat en juin prochain, le milieu offensif voudra-t-il rempiler chez les Rouge-et-Noir ? Présent en conférence de presse ce mardi, Julien Stéphan a exprimé son envie de le retenir, dans des propos relayés par Ouest-France.

« On va prendre le temps de se poser, de discuter, d’envisager les différentes options. C’est un garçon qui a eu un parcours différent de tous les autres, qui a vécu certaines choses difficiles dans sa carrière et dans sa vie d’homme aussi certainement, donc moi, tout ce que je lui souhaite, c’est d’être heureux. Il peut être heureux au Stade Rennais. Il faut discuter. Je ne connais pas le deal exact passé en début de saison entre lui et le président. Je n’ai pas tous les tenants et les aboutissants », a-t-il déclaré.