Après plusieurs jours de tergiversation, le Comité de Compétition de la Fédération Espagnole de Football a décidé de reporter le Clasico entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Ce choc de la Liga était initialement prévu le 26 octobre prochain. Les deux clubs ont jusqu’à lundi pour trouver un terrain d’entente sur une nouvelle date. Plus tôt dans la journée, le Barça avait affirmé via un communiqué officiel son désir de disputer le Clasico le 18 décembre.

Le Real Madrid annonce de son côté avoir également proposé cette date. « Face à la résolution du Comité de Compétition de la Fédération Royale Espagnole de Football de reporter le match qui devait se disputer le samedi 26 octobre entre le F.C. Barcelone et le Real Madrid C.F., et qui établit que les clubs s’accordent sur une nouvelle date pour le déroulement de ce match, le Real Madrid communique que la date proposée par les deux clubs est le 18 décembre. »