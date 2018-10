Gardien emblématique du CSKA Moscou avec lequel il a connu toutes les catégories d’âges à partir de 5 ans, Igor Akinfeev est un symbole en Russie. Rapidement comparé à Lev Yachine et Rinat Dasayev, il a fait ses débuts en sélection à 17 ans. Un record de précocité et une longévité impressionnante au plus niveau.

Il a ainsi participé à 6 compétitions internationales avec son pays avec en clef de voûte une demi-finale lors de l’Euro 2008. Membre important de la sélection russe lors du dernier mondial où la Russie a atteint les quarts de finale, il a décidé de mettre fin à sa carrière internationale après 111 capes. Il est le troisième joueur russe en nombre de sélections après Sergei Ignashevich et Oleg Blokhin (URSS).