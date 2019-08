Tout le monde le sait, Neymar (27 ans) ne devrait pas rester bien longtemps au Paris Saint-Germain, avec pour date limite la fin du mercato qui se termine le 2 septembre en France tout comme en Espagne. Le Brésilien est annoncé avec insistance du côté du FC Barcelone ou encore du Real Madrid. Et pourtant, un autre club s’était positionné sur le joueur. Selon globoesporte, le Santos FC, club qui a lancé l’attaquant au niveau professionnel de mars 2009 à juin 2013, aurait pris contact avec l’entourage de l’international brésilien (97 sélections) dans le cadre d’un prêt de six mois.

« Nous avons parlé à des personnes proches de son père, mais cela n’a pas fonctionné. Neymar, aujourd’hui, serait la cerise sur le gâteau, mais il reste un joueur de très haut niveau pour le Real Madrid, Barcelone, le PSG ..., a confié José Carlos Peres, le président du club brésilien. C’est un gars de la maison. Le jour où il voudra rentrer, la porte sera ouverte ». La tentative de prêt de six mois ayant échoué, un retour au Brésil ne semble donc pas pour maintenant. Pourtant, son pays natal lui aurait également ouvert la porte cet été par l’intermédiaire de Flamengo, qui s’est appuyé sur le même type d’offre pour tenter d’attirer le Ney. Mais ce dernier privilégierait l’Espagne et surtout le Barça où il a évolué entre 2013 et 2017.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10