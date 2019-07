Place aux quarts de finale de la Coupe d’Afrique des Nations ! Après quelques jours de repos, l’édition 2019 reprend ce mercredi avec la première affiche de ces quarts, opposant le Sénégal au Bénin. Au tour précédent, les Lions de la Teranga s’en sont sortis face à l’Ouganda (1-0), tandis que les Écureuils ont créé la surprise en éliminant le Maroc aux tirs au but (1-1, 4 t.a.b à 1).

Pour cette rencontre, Aliou Cissé aligne un 4-3-3 avec deux changements par rapport au dernier match. Sabaly retrouve sa place en défense tandis que Baldé accompagne Mané et Niang en attaque. Côté béninois, Michel Dussuyer opte pour un 4-3-3 et ce dernier change quatre joueurs dans son onze de départ. Baraze, Adilehou, D’Almeida et Mounié sont titulaires d’entrée.

Les compositions officielles

Sénégal : Gomis - Gassama, Kouyaté, Koulibaly, Sabaly - P.A Ndiaye, Saivet, Gueye - Baldé, Niang, Mané

Bénin : Allagbé - Barazé, Adilehou, Verdon, Imorou - D’Almeida, Adéoti, Sessegnon - Soukou, Mounié, Pote

