Suite et fin de la 26e journée de Serie A pour ce dimanche. Après le carton de l’Atalanta à Lecce (7-2), l’AS Roma se déplaçait sur la pelouse de Cagliari, onzième du classement. Un match important pour les Giallorossi. Cinquièmes, ils devaient l’emporter pour rester à trois longueurs de l’Atalanta. L’affaire commençait toutefois très mal pour les hommes de Paulo Fonseca après l’ouverture du score signée João Pedro juste avant la demi-heure de jeu.

Touchée, la louve n’était pas coulée pour autant. Mieux, un doublé de Nikola Kalinic lui a même permis de renverser la vapeur avant la pause, avant que Justin Kluivert peu après l’heure de jeu. Pas suffisant pour rassurer les Romains puisque Gaston Pereiro réduisait la marque dix minutes plus tard, avant qu’Aleksandar Kolarov ne vienne redonner plus d’ampleur au score à la 81e minute. Mais les Giallorossi se sont encore fait peur en toute fin de match après un nouveau but de João Pedro (3-4). Au classement, l’AS Roma enchaîne une deuxième victoire consécutive en Serie A et reste cinquième à trois unités de l’Atalanta, mais avec désormais six longueurs d’avance sur le Napoli.