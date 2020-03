Si plusieurs matches de la 26e journée de Serie A, dont le choc Juventus-Inter Milan, ont été annulés, celui de l’Atalanta (4e) sur la pelouse de Lecce (16e) se jouait bien. Et encore une fois, la formation entraînée par Gian Piero Gasperini nous a offert un récital offensif. Mené 2-0 après seulement 22 minutes de jeu après des réalisations signées Donati (contre son camp) et Zapata, Lecce a un temps cru à l’exploit en réussissant à recoller au score par Saponara et Donati juste avant la pause.

Mais c’était avant que les partenaires de Luis Muriel ne se réveillent. En deuxième période, les joueurs de Bergame ont en effet infligé un cinglant 5-0 (Zapata x2, Ilicic, Muriel et Malinovsky), portant ainsi le score à 7 buts à 2. Au classement, l’Atalanta conforte sa quatrième place et revient à six longueurs de l’Inter.