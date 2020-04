Face à toutes les interrogations qui tournent autour de la reprise de la Serie A, officiellement suspendue en raison de l’épidémie de coronavirus, Claudio Ranieri (68 ans), l’entraîneur de la Sampdoria, a affirmé sa volonté de reprendre la saison et de la mener à son terme sur les terrains. Le champion d’Angleterre 2016 avec Leicester a surtout soumis une idée aux décideurs du football italien lors d’une intervention sur Radio Anch’Io Sport.

« Si nous pouvons recommencer à jouer en prenant toutes les précautions nécessaires, tant mieux. Nous devrons cependant jouer trois matches par semaine, donc j’introduirais la possibilité d’effectuer 5 changements par rencontre afin de ne pas pousser les joueurs à un stress physique excessif, surtout ceux qui ont été touchés par le coronavirus. Un mois de préparation suffira-t-il ? Je ne suis pas médecin et je ne peux pas le dire, je sais juste que la proposition des 5 remplacements par match me semble très juste », a confié le technicien italien dans des propos relayés par Sky Sport Italia. La Sampdoria, dont Claudio Ranieri est le nouvel entraîneur depuis le 12 octobre dernier, a été l’un des clubs les plus touchés par le Covid-19 avec 9 cas positifs dans ses rangs.