Prêté au Sporting Portugal par le Paris Saint-Germain après des expériences à Las Palmas, Stoke City et au Betis, Jesé Rodriguez (26 ans) finira-t-il par rester définitivement dans le club où il est prêté ? Lié aux Rouge et Bleu jusqu’en juin 2021, l’Espagnol, qui a marqué son premier but pour le club portugais face au Vitória Guimarães, n’a pas voulu se prononcer.

« Pour le moment, je n’y ai pas pensé. Sincèrement. Je vis au jour le jour, je ne pense qu’à travailler, à donner le maximum pour le Sporting. Le football est fait de nombreux rebondissements et personne ne sait ce qu’il peut se passer », a-t-il déclaré à Record. Patience donc.